Son Dakika Haberleri: Bozüyüklü Eyt'lilerden Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Bozüyüklü Eyt'lilerden Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

1 saat önce

Bozüyüklü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bozüyüklü Eyt'lilerden Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Hayırlı Olsun' Ziyareti, System.String[]
Bozüyüklü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık 30 kişilik EYT'li grup, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan EYT'liler, görevinde başarılar dilediler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette EYT'li grubun temsilcisi Mehmet Ali Çelik Türkiye'de yaşanan 'emeklilikte yaşa takılanlar'ın sorunları hakkında Başkan Bakkalcıoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:57 Kaynak: İHA

Bozüyük, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, EYT, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memura Yıllık 2 Bin 481, Emekliye 4 Bin 127 Lira Ek Gelir Gezmekten Sıkılıp Reçel İşine Girdiler, Şimdi Siparişe Yetişemiyorlar Fazıl Say'dan Binali Yıldırım'ın Afişlerine Tepki: İstanbul Halkına Haksızlık Değil mi? Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:31:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozüyüklü Eyt'lilerden Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]