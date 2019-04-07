Bozüyüklü Eyt'lilerden Başkan Bakkalcıoğlu'na 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
1 saat önce
Bozüyüklü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Bozüyüklü emeklilikte yaşa takılanlar (EYT
), Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
'na 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Yaklaşık 30 kişilik EYT'li grup, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat
Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan EYT'liler, görevinde başarılar dilediler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan ziyarette EYT'li grubun temsilcisi Mehmet Ali Çelik Türkiye
'de yaşanan 'emeklilikte yaşa takılanlar'ın sorunları hakkında Başkan Bakkalcıoğlu'na bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:57 Kaynak: İHA
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