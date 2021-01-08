Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular - Son Dakika

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular

08.01.2021 17:03
Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Halk Müziği hocası ve koro şefi Mehmet Uysal'ın öğrencileri TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Türk Halk Müziği hocası ve koro şefi Mehmet Uysal'ın öğrencileri TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular.

Ankara TRT Türkü Radyosu'nda Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu, 'Türkülerin Genç Yıldızları' programına konuk olan Bozüyüklü 3 genç sanatçı türkülerini tüm türkü severler için seslendirdiler. Programda, yörenin tanınmış Türk Halk Müziği hocası kora şefi Mehmet Uysal da öğrencileri, Senanur Kale, Beyza Ayça Duman ve Serkan Biraderler'e sazıyla eşlik etti.

Mehmet Uysal, programla ilgili olarak "İlçemizin genç ve başarılı 3 genç sanatçısının TRT Türkü Radyo programına konuk olmaları ve ilçemizi temsil etmeleri beni son derece gururlandırdı. Birbirinden güzel türküleriyle gönüllerimize dokundular. Bizler de Ramazan Akça, Erdem Metin, Murat Küçük, Serkan Biraderler ve Erol Çontur ile birlikte sazlarımızla kendilerine eşlik etmeye çalıştık. Bu tarz programlar genç seslerimiz için çok faydalı oluyor. Bu programlar sayesinde gençlerimiz hem özgüven kazanıyorlar hem de kendilerine olan güvenleri daha da artıyor. İnşallah zamanla kendilerini çok daha iyi yerlerde görmek bizlere nasip olacaktır. Ben bu programın yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi. - BİLECİK

Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular
Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular
Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular
Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular

Türk Halk Müziği, Mehmet Uysal, Bozüyük, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozüyüklü genç sanatçılar TRT Türkü Radyosu'na konuk oldular - Son Dakika


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