Son Dakika Haberleri: Bozüyüklü Genç Yazardan Örnek Davranış

Bozüyüklü Genç Yazardan Örnek Davranış

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde genç yazar Çağrı Doğan, kaleme aldığı "Yarla Bir" isimli şiir kitabının tüm gelirini lösemili çocuklara bağışlayarak örnek bir kampanyaya imza attı.

Bozüyüklü Genç Yazardan Örnek Davranış, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde genç yazar Çağrı Doğan, kaleme aldığı "Yarla Bir" isimli şiir kitabının tüm gelirini lösemili çocuklara bağışlayarak örnek bir kampanyaya imza attı.

Bozüyüklü genç yazar Çağrı Doğan, kaleme aldığı ve Nisan 2018 tarihinde yayınlanan, 128 sayfadan oluşan içinde 66 şiir ve makale ayrıca sözlerin yer aldığı "Yarla Bir" kitabının tüm gelirlerini Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneğine bağışlayacağını açıkladı.

Genç yazar, konuyla ilgili olarak "Günümüzde löseminin de içinde yer aldığı çocukluk çağı kanserlerinin çoğu tedavi edilebilir hastalıklardır. Uygun tedaviler verildiği takdirde çocuklarımızın yüzde 70'inin bu hastalıktan kurtulması mümkündür. Rabbime şükürler olsun ki en büyük hayallerimden birini kitapseverlerim ve takipçilerim ile hep beraber gerçekleştireceğiz. Bu yolda sizlere de ihtiyacımız var, onların bizlere çok ihtiyacı var. Sizde bir adet 'Yarla Bir' kitabı alarak Ege Lösemili Çocuklar ve Onkoloji Derneğine ve çocuklarımıza destek olabilirsiniz. Çünkü sağlıklı olmak, çocuklarında hakkı. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Genç, Yaşam
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