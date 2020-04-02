Bozüyüklü sporculardan duygulandıran otizm paylaşımı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü öğrencileri, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir video hazırladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evinde bulunan sporcular, otizmli bireyler için hazırladıkları video ile farkındalık oluşturdu.

Hazırlanan videoda, sporcular şu ifadelere yer verdi:

"Okullarımız koronavirüs nedeniyle tatil edildi, evlerimizden çıkamıyoruz. Otizmli olup evlerinden çıkamayan dar alanda yaşamak zorunda olanları daha iyi anladık. Bizim birbirimizden farkımız yok çünkü hepimiz biriz."