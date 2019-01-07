Bozüyüklü Yazarın 'Adrese Teslim' İsimli Kitabı Raflarda
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan genç yazar Sabriye Nişancı'nın polisiye-gerilim tarzında ilk kitabı "Adrese Teslim" raflardaki yerini aldı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde yaşayan genç yazar Sabriye Nişancı'nın polisiye-gerilim tarzında ilk kitabı "Adrese Teslim" raflardaki yerini aldı. Edebiyat
yaşamı kitaplara olan büyük tutkusu ile başlayan 35 yaşındaki Nişancı, profesyonel olarak yazmaya çeşitli edebiyat dergilerinde başladı. Hayatının en büyük tutkusu olan yazmayı Ankara
'ya giderek profesyonelce yapmaya başladı. Ankara'da 'Farkındalık Yazarlık Atölyesi' kursunda; yazarlık, kurgu ve karakter oluşturma ve senaryo yazma kurslarına giderek senaryo yazmayı ve karakter oluşturmanın inceliklerini de öğrendi. Türkiye
'nin önemli edebiyat dergilerinden Patika Dergisinde bir öyküsü yayınlanan yazar, yazdığı hikayeleri sosyal medya üzerinden okuyucusuyla buluşturan Nişancı, ilk kitabı ile sanatseverlerin karşısına çıktı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
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