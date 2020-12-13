Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

13.12.2020 16:29
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilçe halkı tam uyum sağladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilçe halkı tam uyum sağladı. Özel izne tabi olanlar ve görevlilerin dışında vatandaşlar bu süreyi evlerinde geçirdiler.

Bozüyük'te cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların tam uyum sağlarken, sadece özel izne tabi olan iş yerlerinin açık olduğu mekanlar dışında yasak kapsamında olan iş yerlerinin yasağın başlamasıyla birlikte kapandığı görüldü. İlçe merkezinde Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktaları ve sokaklarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlar hakkında tutanak tutularak idari işlem yapıldı.

Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans ve özel izinli çalışanlar ile görevlilerin kullandığı araçlar görülürken, ilçede sessizlik hakim oldu. - BİLECİK

Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Bilecik, Bozüyük, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyüklüler sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika


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