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Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi - Son Dakika

Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi

03.09.2021 13:50
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümünü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurtuluş Günleri' etkinlikleri renkli görüntülere sahne olurken Bozüyüklüler her akşam farklı bir müzik grubu eşliğinde ve büyük bir coşkuyla kurtuluşu kutluyor. Sahne alan Murat Küçük ve orkestrası Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirerek Bozüyüklülerin kulaklarının pasını sildi. Küçük'ün muhteşem klarnet taksimleri ile renklendirdiği konser programı yoğun ilgi gördü. Programın sonunda Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Küçük ve orkestrasına çiçek takdim etti, bu güzel gece için teşekkür etti. Kurtuluş etkinlikleri bugün Olcay Gülpınar konseri ile devam ederken, 4 Eylül Cumartesi günü akşamı kapalı pazar otoparkında yapılacak Volkan Konak konseri ile sona erecek.

Öte yandan Murat Küçük konseri öncesi 'Sahne Senin' genç yetenekler bölümünde sahne alan Ahmet Ersin ve Yaşar Sadıç performanslarını sergiledi. - BİLECİK

Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi
Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi

Bozüyük Belediyesi, Türk Sanat Müziği, Murat Küçük, Bilecik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bozüyüklüler Türk Sanat Müziği ile dopdolu bir gece geçirdi - Son Dakika Magazin


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