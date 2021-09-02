Üye Girişi
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu - Son Dakika

Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu

02.09.2021 13:32
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu, System.String[]

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Yunus Emre Sert, konseri Bozüyüklüler unutulmak bir gece yaşadı.

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen Yunus Emre Sert, konseri Bozüyüklüler unutulmak bir gece yaşadı.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında düzenlenen konserler tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin 4'üncü gecesinde Bozüyüklü sevilen müzisyen Yunus Emre Sert ve orkestrası sahne alarak birbirinden güzel parçaları seslendirdi. Pandemi nedeni ile yaklaşık olarak 1,5 yıl sahnelere ara veren Yunus Emre Sert ve orkestrasının sevenleri ile buluştuğu gecede gençler doyasıya eğlenerek kurtuluş coşkusunu yaşadılar. Yunus Emre Sert ayrıca gecede yakında çıkacak olan albümünde yer alan şarkılardan 'Maalesef Bitti' ve 'Yapma Böyle' adlı 2 şarkısını ilk kez sahnede seslendirerek Bozüyüklü gençlerin beğenisine sundu. Gece boyunca tüm şarkılara eşlik eden gençler sanatçının yeni şarkılarını da beğeni ile dinlediler.

Yoğun ilgi gören konser öncesinde ise 'Sahne Senin' bölümünde genç yetenekler hünerlerini sergiledi. İlk olarak Göktuğ Yıldız, Armina Bozkurt ve Gülernaz Çetinkaya mini bir piyano resitali verirken ardından Emirkan Avşar, Aslınur Güdeler, Meryem Aydın, Mustafa Öymen, Akif Abbas ve Alperen Yavuz'dan oluşan YES Orkestrası sahne aldı.

Programın sonunda Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu gençlerin yoğun tezahüratları ve sevgi gösterileri eşliğinde sahneye gelerek Yunus Emre Sert ve orkestra ekibine çiçek takdim etti. Kurtuluş etkinliklerinin büyük bir coşkuyla devam edeceğini belirten Başkan Bakkalcıoğlu, bu güzel ve eğlenceli gece için Sert ve orkestrasına teşekkür etti. - BİLECİK

Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu
Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu

Cumhuriyet Meydanı, Bozüyük Belediyesi, Yunus Emre, Bilecik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:13 Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı 14:07 "Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır 14:03 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti 13:57 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek 13:50 Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi 13:40 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu 13:33 Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu 12:31 Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu

Son Dakika Haberleri
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, Çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:42 Kabil Havalimanı'nda iç hatlar uçuşları Cuma günü başlıyor
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:32 Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı Başakşehir, Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş için teklif yaptı         
14:14
Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı         
14:10
Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı         
14:05
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek         
13:46
Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi         
13:37
Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı         
13:31
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:20:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozüyüklüler Yunus Emre Sert konseriyle coştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement