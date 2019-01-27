Son Dakika Haberleri: Bozüyükte Geleneksel 'Sabah Namazı Buluşmaları'

Bozüyükte Geleneksel 'Sabah Namazı Buluşmaları'

1 saat önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören 'Sabah Namazı Buluşmaları' Yenidoğan Camii'nde devam etti.

Bozüyükte Geleneksel 'Sabah Namazı Buluşmaları', System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören 'Sabah Namazı Buluşmaları' Yenidoğan Camii'nde devam etti.

Bozüyük'te bu hafta Yenidoğan Mahallesi Yenidoğan Camii'nde gerçekleştirilen Sabah Namazı Buluşmasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sabah namazını kalabalık bir cemaat ile birlikte eda etti. Sabah namazının ardından ise vatandaşlara cami bahçesinde Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı "Sabah namazını farklı camilerde kılarak namazın ardından cami bahçesinde camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyoruz. Bu hafta da sabah namazımızı Yenidoğan Cami Cemaatimizle birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadık. İnşallah ilçemizin tüm camilerinde, cami cemaatimizle sabah namazını eda etmek nasip olur. Sabah namazı buluşmalarımızda cami cemaati ve mahalle sakinlerimiz ile hem sohbet ediyor hem fikir alış verişinde bulunuyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi. Sabah namazında camiye gelen çocuklarla da sohbet eden Başkan Bakıcı onlarla yakından ilgilendi.

Yenidoğan Camii sabah namazı buluşmasına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın yanı sıra İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, AK Parti Belediye Meclis üyeleri Abdurrahman Kırgız ve Sinan Urhal ile birlikte mahalle sakinleri katıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Yenidoğan, Sabah, Güncel
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