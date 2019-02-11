Son Dakika Haberleri: Bozüyükte Geleneksel "Sabah Namazı Buluşmaları" Hal Camii'nde Devam Etti

Bozüyükte Geleneksel "Sabah Namazı Buluşmaları" Hal Camii'nde Devam Etti

28 dakika önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören 'Sabah Namazı Buluşmaları' Hal Camii'nde devam etti.

Bozüyükte Geleneksel
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından 4 yıldır uygulanan ve yoğun ilgi gören 'Sabah Namazı Buluşmaları' Hal Camii'nde devam etti.

Buluşmada Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yeni mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sabah namazını kalabalık bir cemaat ile birlikte eda etti. Sabah namazının ardından ise vatandaşlara camide Bozüyük Belediyesi tarafından hazırlanan çorbalar ikram edildi. Burada camii cemaati ve mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Bakıcı sabah namazı buluşmalarında vatandaşlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sabah namazı buluşmalarımızda cami cemaati ve mahalle sakinlerimiz ile hem sohbet ediyor hem fikir alış verişinde bulunuyoruz. Birliğimiz daim olsun" dedi.

Sabah namazında camiye gelen çocuklarla da sohbet eden Başkan Bakıcı onlarla yakından ilgilendi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:12 Kaynak: İHA

Fatih Bakıcı, Bozüyük, Sabah, Güncel
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