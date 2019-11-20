Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı
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Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı.

Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı.


İlgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, ilçede ilgili kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalarını azim ve kararlılıkla yürüttüğünü, yapılan çalışmaları ise titizlikle takip ettiklerini söyledi. Kaymakamlık Toplantı Sanonundaki program, görüş alışverişi ve bağımlılıkla mücadele konusunda önerilerin dillendirilmesinin ve önümüzdeki dönem yapılacak olan toplantının konu başlığının belirlenmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Arif Yalçın, Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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