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Bozyazı'da Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı
6 saat önce
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon kurulu toplandı.
İlgili kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, ilçede ilgili kurumların bağımlılıkla mücadele konusunda çalışmalarını azim ve kararlılıkla yürüttüğünü, yapılan çalışmaları ise titizlikle takip ettiklerini söyledi. Kaymakamlık Toplantı Sanonundaki program, görüş alışverişi ve bağımlılıkla mücadele konusunda önerilerin dillendirilmesinin ve önümüzdeki dönem yapılacak olan toplantının konu başlığının belirlenmesinin ardından sona erdi. - MERSİN
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