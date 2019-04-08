Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Çetinkaya Mazbatasını Aldı

Bozyazı'da Çetinkaya Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı olarak Bozyazı Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Mustafa Çetinkaya, mazbatasını alarak göreve başladı.

Bozyazı'da Çetinkaya Mazbatasını Aldı, System.String[]
Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı olarak Bozyazı Belediye Başkanlığına seçilen MHP'li Mustafa Çetinkaya, mazbatasını alarak göreve başladı.

Anamur İlçe Seçim Kurulu Başkanı Pınar Begüm Ener'den mazbatasını alan Çetinkaya ve belediye meclis üyeleri, MHP, AK Parti ve BBP Bozyazı ilçe başkanları ile Anamur Adliyesi önünde toplu fotoğraf çektirdi. Ardından oluşturulan konvoy ile Bozyazı'ya gelen Çetinkaya, partililerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.

Burada Atatürk Anıtı'na çelenk koyan Çetinkaya, daha sonra belediye binasına geçerek görevi eski başkan Mehmet Ballı'dan devraldı.

Tüm siyasi parti ilçe başkanlarına ve selefi Mehmet Ballı'ya teşekkür eden Çetinkaya, "Adaletten şaşmadan, Bozyazı'ya hizmet için çalışacağım. Başkan Ballı'nın deneyimlerinden her zaman faydalanacağım. Bu saatten sonra ben tüm Bozyazılıların başkanıyım. Bana oy veren, vermeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Hizmette hiçbir zaman ayırım yapmayacağım. Kapım her zaman herkese açık olacaktır. Bozyazı için çalışacağım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karşılıklı olarak çiçek takdim edildi. Çetinkaya ise öperek Ballı'ya Kuran ve Türk bayrağı takdim etti. Çetinkaya'yı görevi devir alırken eşi Gülseren Çetinkaya'da yalnız bırakmayarak yanında durdu. Devir teslim törenin ardından Çetinkaya, makamında tebrikleri kabul etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:46 Kaynak: İHA

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