Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da denize giren 62 yaşındaki adam boğuldu
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Bozyazı'da denize giren 62 yaşındaki adam boğuldu

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde serinlemek için denize giren 62 yaşındaki Kerim Akdeniz boğularak yaşamını yitirdi.

Bozyazı'da denize giren 62 yaşındaki adam boğuldu, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde serinlemek için denize giren 62 yaşındaki Kerim Akdeniz boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, denizde boğulma olayı Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Kerim Akdeniz, sabah saatlerinde Tekeli Merkez Camii önünde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra sahilde bir vatandaşın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarma karakoluna haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlileri, yerde yatan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akdeniz'in cansız bedeni Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akdeniz'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Akdeniz, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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