Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da diyabet ve KOAH farkındalık yürüyüşü
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Bozyazı'da diyabet ve KOAH farkındalık yürüyüşü

6 saat önce

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak yürüyüş düzenlendi.

Bozyazı'da diyabet ve KOAH farkındalık yürüyüşü, System.String[]

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Dünya Diyabet ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak yürüyüş düzenlendi.


Bozyazı İlkokulu önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında sonlandı. Yürüyüş boyunca öğrenciler ellerinde taşıdıkları pankartlarla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yürüyüşün sonunda konuşan Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, sigarayla mücadelenin önemine vurgu yaptı. Ardından etkinlik kapsamında Bozyazı Hükümet Konağı girişinde kurulan stantta kurum çalışanları ve vatandaşların tansiyon, kan şekeri, boy, ağırlık, ölçümleri yapıldı. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığında görevli Dr. İrfan Ün tarafından yapılan bilgilendirmede, diyabetin en yaygın belirtilerinin çok su içme, sık idrara çıkma, iyileşmeyen yaralar, ellerde ayaklarda his kaybı, görme bulanıklığı ve tekrarlayan enfeksiyonlar olduğunu söyledi. Ün, KOAH'ın uzun yıllar sigara içen, 40 yaş üstü bireylerde, devamlı olan öksürük, balgam, nefes darlığı şikayetleri olarak ortaya çıktığını, bu şikayetlerin olması durumunda ise mutlaka doktora başvurmanın önemine değindi.


Acı ise yürüyüş ile stantta emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek sağlıklı günler diledi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:49 Kaynak: İHA
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