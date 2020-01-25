Bozyazı'da fırtına muz seralarına zarar verdi - Son Dakika
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Bozyazı'da fırtına muz seralarına zarar verdi

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası muz seralarına zarar verdi.

Bozyazı'da fırtına muz seralarına zarar verdi, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan poyraz fırtınası muz seralarına zarar verdi.


Bozyazı'da önceki gün başlayan ve iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına, Tekeli ve Gözsüzce mahallelerinde muz seralarına zarar verdi. Saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre Tekeli Mahallesinde Ali Ak, Gözsüzce Mahallesinde Çavuş Uysal'a ait yaklaşık 20 dönüm sera yıkıldı, bazı seraların ise örtüleri yırtıldı.


Tekeli Mahallesinde yaklaşık 12 dönüm muz serası yıkılan Ali Ak, "İlçemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız yıkıldı. Serama fidanları yeni dikmiştim. Zararım büyük. Devletimizin ve yetkililerin yardımcı olmalarını bekliyorum. İnşallah bize destek olurlar" dedi.


Anamur ve Bozyazı ilçelerinde çiftçilerin doğal afetle karşı karşıya kaldığını belirten Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Gümüş ise "Afetten zarar gören çiftçilerimize geçmiş olsun. Rabbim bundan büyüğünü göstermesin. İnşallah zarar gören üreticilerimizin yaraları en kısa sürede sarılır" diye konuştu. - MERSİN

Poyraz Fırtınası, Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:18 Kaynak: İHA
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