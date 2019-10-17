Bozyazı'da öğrenciler asker selamı vererek ders başı yaptı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan tüm okullarda, öğretmenler ve öğrenciler, Barış Pınarı Harekatına destek için asker selamı vererek ders başı yaptı.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına bir destek de Bozyazı'daki okullardan geldi. Bozyazı'daki toplam 28 okulda, 404 öğretmen ve 5 bin 400 öğrenci, sabah ders başı yapmadan önce okul bahçesinde toplanarak Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla asker selamı verdi. Etkinlikte, lise öğrencileri 'Her Türk asker doğar', 'Bizleri de askere alın', 'Vatan için ölmeye hazırız' şeklinde slogan atarak ders başı yaparken, İlkadım Anaokulunun minik öğrencileri de ellerindeki harflerle 'Her Türk asker doğar' yazdı.



Öğrenciler ile birlikte asker selamı veren Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, gençlerin heyecanı karşısında duygulandığını belirterek, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan gençler var olduğu sürece Türkiye'nin destan yazmaya hazır olduğunu söyledi. Sezgin, "Tarihimiz, yazdığımız destanlar ile dolu. En yakın tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı verdiğimiz destansı mücadele unutulmadı ve birçok ülke için de örnek oluşturuldu. Barış Pınarı Harekatıyla destansı bir mücadele örneği sergileyen Mehmetçiklerimize buradan selam olsun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi. - MERSİN