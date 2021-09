Bozyazı'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında jandarma ekiplerince öğrenci servisleri denetlendi.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başladığı ilk gün, Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, okul servis araçlarında öğrencilerin huzur ve güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlere başladı. Tekeli Mahallesi'nde bulunan Vali Çetin Birmek İlkokulu ve Ortaokulu bahçesinde araçlara yönelik özel denetim gerçekleştiren jandarma timleri, servis sürücülerine de korona virüsle ilgili bilgiler verdi. Ekipler, sürücü ve öğrencilerin mutlaka maske, sosyal mesafe ve hijyene önem vermelerini istedi.

Trafik timleri özellikle okul servis araçlarının teknik özelliklerini, dur levhası ve okul taşıtı etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı, öğrencilerin seyahat ettiği koltuk sayısının aracın tescil belgesindeki bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, servis sürücülerini yeterli belgelere sahip olup olmadıklarına, rehber öğretmen taşıyıp taşımadıklarına, araçların dış ışık donanımına, sürücülerin GBT sorgularına, servis araçlarında öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarına, servis araçlarının sigorta poliçelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Servis şoförlerine yönelik bilgilendirmede konuşan Bozyazı Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Abdurrahman Gökkaya, "Yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerini sağlamak, servis araçlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek ve korona virüs salgınına karşı temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uygun olmak üzere her türlü tedbirin alınmasına yönelik başlattığımız servis araçlarına yönelik denetimlerimiz ve bilgilendirme toplantılarımız, eğitim ve öğretim sezonu boyunca devam edecek. Öğrencilerin can güvenliği her şeyden önemli" dedi. - MERSİN