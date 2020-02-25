Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı - Son Dakika

Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tüm okullarda öğretmenler, öğrenci velileri ve servis şoförlerine yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bozyazı'da okullarda madde bağımlılığına karşı bilgilendirme yapıldı, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tüm okullarda öğretmenler, öğrenci velileri ve servis şoförlerine yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.


Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği Toplum Destek Polislik faaliyetleri kapsamında koordine edilen ve 7 gün süren toplantıların sonuncusu Durmuş Tufan İmam Anadolu Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Buradaki bilgilendirme toplantısına ilçedeki din görevlileri de katıldı.


Seminerde, Narkorehber Fikret Özlü tarafından bağımlılığa neden olan maddelerin neler olduğu, bağımlılığın sebepleri ve süreçleri, risk faktörleri, maddelerin nasıl temin edildiği, kişide nasıl bir tahribat bıraktığı, madde bağımlısı olan bireylerde gözlenen davranış değişiklikleri, bağımlılıkta yanlış düşünceler ve bağımlılığı önleyici faktörler ve ailelere düşen sorumluluklar sinevizyon sunumu eşliğinde anlatıldı.


Gençlerin bağımlılığa karşı korunmasında ailelere, öğretmenlere büyük görevler düştüğü ve ailelerin bilinçlenmesinin son derece önemli olduğu vurgulanan seminerde, madde bağımlılığı konusunda ebeveynlerin çok dikkatli olması gerektiği ve çocukları bunaltmadan, onları nasıl takip edebilecekleri üzerine önemli bilgilendirmeler yapıldı.


Madde bağımlılığının başlangıcında etkili olan nedenlerin başında 'merak' olgusunun yer aldığını ve uyuşturucu madde kullanma yaşının giderek düştüğünü, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin potansiyel risk altında olduğunu vurgulayan Narkorehber Özlü, "Çocukların uyuşturucu madde kullanımında ailelerin de eksik ve yanlış davranışları olabilir. Madde bağımlılığı konusunda ailelerin bilinçli olması çocuklarımızı bu tehlikeden korunabilmesi anlamında çok önemli" dedi. - MERSİN

Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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