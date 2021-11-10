Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Bölgedeki kuvvetli rüzgar, hem ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor hem de yangının yayılmasına neden oluyor.
Kaynak: AA
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