Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar, hem ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor hem de yangının yayılmasına neden oluyor.