Bozyazı'da polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
'in Bozyazı
ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine Merkez
Mahallesi'ne giden polis ekipleri, şahısları gözaltına almak isteyince dirençle karşılaştı. Destek polis ekiplerinin gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alınarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
Polise hakaret ettikleri de öne sürülen şüphelilerden A.K. ve M.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN
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