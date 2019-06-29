Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı
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Bozyazı'da polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı

10 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Bozyazı'da polise mukavemette bulunan 2 kişi tutuklandı, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polise mukavemet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı, biri 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine Merkez Mahallesi'ne giden polis ekipleri, şahısları gözaltına almak isteyince dirençle karşılaştı. Destek polis ekiplerinin gelmesiyle 3 şüpheli gözaltına alınarak Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polise hakaret ettikleri de öne sürülen şüphelilerden A.K. ve M.D. sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Merkez, Polis, Mersin, Bozyazı, 3. Sayfa
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