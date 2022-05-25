BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI - Son Dakika
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BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI

25.05.2022 13:20

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Haftası kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

Bozyazı'da bu yıl 8'incisi düzenlenen satranç turnuvasında 3 kategoride toplam 147 sporcu yarıştı. Turnuvada 8 yaş kategoride Ersan Ali Kılıç, 10 yaş ve 6 grupta Ahmet Emir Yılmaz, açık kategori bölümünde ise Kaan Şahin birinci oldu. Dereceye girenlere madalyaları İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sema Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, İlçe Satranç Federasyonu Temsilcisi Yavuz Özcan, satranç hakemleri ve katılımcı veliler tarafından verildi. Turnuva hakkında bilgi veren Özcan, çocukların zamanın bağımlılığı olan dijital bağımlılıktan kurtulmanın en iyi yolunun sportif etkinlikler olduğunu söyledi. Özcan, hedeflerinin Bozyazı'yı satranç alanında Türkiye ve uluslararası arenada temsil etmek olduğunu belirtti.

BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI
BOZYAZI'DA SATRANÇ TURNUVASI

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, gençlik, Bozyazı, Güncel, Son Dakika

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