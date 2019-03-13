Bozyazı'da Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı
1 saat önce
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, "Seçim Güvenliği Toplantısı" Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı.
Mersin
'in Bozyazı
ilçesinde, "Seçim Güvenliği Toplantısı" Kaymakam Hayatı Taşdan başkanlığında yapıldı. Kaymakamlık
salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaymakam Taşdan, mahalli idareler seçiminin ilçede güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması, halkın huzur ve güven içerisinde oylarını kullanabilmeleri için yapılması gerekenleri görüşmek ve bu hususlarda siyasi parti temsilcilerininde görüşlerini almak için toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Bütün dünyanın ülkemizde yapılacak olan seçimi izleyeceğini, bu nedenle seçim güvenliğinin önemli olduğunu belirten Taşdan, "Seçim güvenliği devletin itibarıdır. Bizim görevimiz seçimin sağlıklı huzur içerisinde geçmesini temin etmek, bunun için de güvenlik ve idari tedbirleri almak. İlçe seçim kurulu ise seçimle alakalı diğer hususları zaten kanunun verdiği yetki görev sorumluluğu içerisinde yapıyor. Bizlerde kendi üzerimize düşen görevlerimizi, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz aracılığıyla, kurumlarımızla, belediyemizle, çalışanlarımızla. Bunları ilçe başkanlarımızla hep birlikte istişare etmek için bir toplantı yapıyoruz. Önemli olan ilçemizde seçim sürecini, seçim gününü ve sonrasındaki kritik saatleri sorunsuz geçirmek. İlçemize, ülkemize yakışır şekilde atlatmak. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Seçim sürecinin ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:30 Kaynak: İHA
Eriğin Tanesi Dalında 10 Lira
Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek
Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü
AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı