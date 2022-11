Bozyazı'da, seyrine doyumsuz manzara

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın denize döküldüğü noktada gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın deniz döküldüğü bölümde balık tutan vatandaşların gün batımı ile buluşmasıyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Batan güneşin ışınlarının bulutların arasından süzülerek deniz yüzeyine yansıması, an be an görüntülendi. Balık tutan vatandaşlar ise manzaranın keyfini çıkardı.