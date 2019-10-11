Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da tehlikeli motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Bozyazı'da tehlikeli motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı

Bozyazı'da tehlikeli motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı

1 saat önce

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, ilçedeki huzur ve güven ortamının devam etmesi için uygulayacağı üç ana başlıktan birisi olan, egzoz gürültüsü ile çevreye rahatsızlık veren, kask takmayan ve kurallara uymayan, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler ile mücadele konusunda...

Bozyazı'da tehlikeli motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı, System.String[]

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, ilçedeki huzur ve güven ortamının devam etmesi için uygulayacağı üç ana başlıktan birisi olan, egzoz gürültüsü ile çevreye rahatsızlık veren, kask takmayan ve kurallara uymayan, tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler ile mücadele konusunda çalışma başlattıklarını söyledi.


Güngör, kendisinin de motosiklet sürücüsü olduğunu hatırlatarak, kurallara uyan, kaskını takan ehliyetini ve eğitimini alan sürücülerin yanında olduğunu, aksi hareket eden sürücülerle sürekli mücadele içeresinde olacaklarını dile getirdi. Çevreye rahatsızlık veren motosikletlerle ilgili çalışma başlatılması yönünde ilgili birimlere talimat verdiğini ve Alparlan Türkeş Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada çevreye rahatsızlık veren plakası ve kaskı olmayan iki adet motosiklet ve sürücüsünün yakalandığını belirten Güngör, "Her iki motosikletin de şase numaralarının kazınmış olduğunu tespit ettik. Bu tür motosikletlerde adli yönden kullanıcılar da sorumludur. Kullanıcıların sicillerinin korunması için satın alınan motosikletin satışını hemen mutlak suret ile noter aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Gençlerimizin bilinçsizce satın aldıkları motosikletlerin ömürleri boyunca evrakta sahtecilik suçunu işlemiş olarak karşılarına çıkacağını hatırlatmak isterim" dedi.


Yakalan motosiklet sürücülerinin hakkında idari ve adli yönden işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldıklarını ifade eden Güngör, "Her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğunu öğrendik. Gençlerimizi uyarmak isterim. Bu ve buna benzer gençlerimizin hem kendi hem de başkalarının mal ve can kaybına sebep olabileceklerini unutmamalarını isterim. Bu yöndeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Amacımızın, gürültü ve tehlikeli araç kullanımını engellemek olduğunu belirtmek isterim. Çevreye rahatsızlık veren motosikletler ile mücadelemiz devam edecek. Bozyazı'da var olan huzur ve güven ortamını artırmak için sürücülerin motosiklet eğitimini ve kursunu almadan motosikletlerini kullanmamalarını öneriyorum" diye konuştu.


Güngör, Bozyazı'da motosiklet kullanıcıları ile önümüzdeki günler içerisinde bir araya geleceğini, kendilerini dinleyeceğini, varsa sıkıntı ve isteklerini dinleyerek çözüm üreteceğini sözlerine ekledi. - MERSİN

D-400 Karayolu, Mehmet Güngör, Bozyazı, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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