Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Vakıf Yardımlarından 12 Bin 95 Kişi Faydalandı

Bozyazı'da Vakıf Yardımlarından 12 Bin 95 Kişi Faydalandı

18 dakika önce

Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref, 2018 yılında yapılan yardımlardan 12 bin 95 kişinin faydalandığını söyledi.

Bozyazı'da Vakıf Yardımlarından 12 Bin 95 Kişi Faydalandı, System.String[]
Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref, 2018 yılında yapılan yardımlardan 12 bin 95 kişinin faydalandığını söyledi.

Sosyal devlet anlayışı içerisinde ihtiyaç sahibi, muhtaç ve yaşlı insanların vakfa yaptıkları müracaatları inceleyerek mütevelli heyetine sunduklarını ve alınan kararlar sonucunda Bozyazı'da 2018 yılı içerisinde 12 bin 95 kişiye çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Şeref, bu yardımların toplam tutarının ise 9 milyar 627 bin lira olduğunu vurguladı. Şeref, "Kaymakamımız Hayatı Taşdan'ın yardımlar ihtiyaç sahibi, muhtaç, yaşlı insan ve fakir fukaraya mutlaka ulaşsın. Gereken yardımların yapılabilmesi çalışmalarınızı yürütün talimatı ve vakfımızın tüzüğü doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Çevrenizde bizlerin ulaşamadığı, kendilerinin ise müracaat etmediği ihtiyaç sahibi ve yaşlı insanlarımız varsa mutlaka bunları bizlere bildirin" dedi.

Şeref, 2018 yılında Bozyazı'da 12 bin 95 kişiye yapılan yardımların dağılımının ise 3 bin 27 kişiye kömür, 5 bin 469 kişiye nakit, bin 535 kişiye engelli ve engelli yakını ile yaşlılık maaşı, 82 kişiye barınma, 387 kişiye merkezi düzenli yardımlar, bin 595 kişiye ise şartlı sağlık ile şartlı eğitim yardımı yapıldığını söyledi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Bozyazı, Güncel
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