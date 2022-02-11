Üye Girişi
Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı - Son Dakika

Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

11.02.2022 10:54
Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Mersin'in Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Bozyazı Toplum Destekli Polislik ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı ilçede bulunan 3 banka personeli, 7 okul idaresi, 2 kuyumcu, Halk Eğitim Müdürlüğü, Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğinde görevli personel ile esnafı bilgilendirerek, şüpheli hareketleri bulunan şahısları 155 veya 112 ihbar hattına bildirmelerini istendiler. Bilgilendirme yapılan yerlerde ayrıca broşür dağıtıldı. Banka ATM'leri ve bazı işyerlerinin camlarına ise dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler yapıştırıldı. Yapıştırılan bilgilendirme broşürlerinde, "Hiçbir kamu görevlisi suçun aydınlatılması için banka ya da ATM'den üçüncü şahıslara para havale veya kontör para taleplerini dikkate almayınız. Bu talepler sizin iyi niyetinizi suiistimal etmek isteyen dolandırıcıların yöntemleridir. Bu tip taleplerle karşılaşıldığında herhangi bir havale veya gönderim yapmadan 155 polis imdat numarasını arayınız ya da en yakın polis merkezine başvurunuz" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, bir diğer dolandırıcılık alanı olan bilişim ve iletişim dolandırıcılığı konusunda da dikkatli olunması istendi. - MERSİN

Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı
Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı
Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

YORUMLAR
500

Toplum Destekli Polislik, Dolandırıcılık, Hisarcık, Bozyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:32 Son dakika haberi... Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
10:31 İki isim de suikaste kurban gitti! Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortak oldukları ortaya çıktı
10:22 Fatih Terim ve kızına hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:01:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bozyazı'da vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement