Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında - Son Dakika

Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor.

Bozyazı'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' iş başında, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçları 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekiplerince karşılanıyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın başkanlığında, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve ilgili kurum amirlerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulmasına karar verilen 'Vefa Sosyal Destek Grubu' faaliyete geçti. Kaymakam Arif Yalçın, yaptığı açıklamada, bütün hazırlıkları yaptıklarını ilgili kurum ve sivil toplum örgütlerinden gerekli desteği alarak 'Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiklerini, genelge kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının 'Vefa Sosyal Destek Grubu' tarafından karşılanacağını söyledi.


İkametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, '112, 155, 156' ihbar hatları üzerinden ayrıca '0324 8512319' numaralı telefona 24 saat ihtiyaçlarını bildirebileceklerini, çağrıların cevaplandırılması ve taleplerin yerine getirilmesi noktasında yeterli personelin hizmet vereceğini belirten Yalçın, "Elimizden geldiği kadarıyla vatandaşlarımıza devletimiz ve ülkemiz adına hizmet etmeye gayret edeceğiz. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğimizden eminim. Zorunlu haller dışında evlerimizden çıkmayalım. Sağlığımız için evde kalalım" dedi.


Bu arada Beyreli Mahallesi'nde oturan yaşlı tansiyon hastası Ayşe Girgeç, 'Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubun'a telefon ile ulaşarak ilacının bittiğini belirtmesi üzerine ilaç, görevliler tarafından alınarak evine götürülerek teslim edildi. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Arif Yalçın, Bozyazı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:09 Kaynak: İHA

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