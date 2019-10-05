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Bozyazı'da yaşlılar unutulmuyor

18 dakika önce

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, sağlık personelinden oluşturduğu bir ekiple yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret edip, çiçek verdi.

Bozyazı'da yaşlılar unutulmuyor, System.String[]

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ahmet Hakan Acı, sağlık personelinden oluşturduğu bir ekiple yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret edip, çiçek verdi.


Ziyaretlerde yaşlılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden sağlık ekibi, yaşlıları sağlık kontrolünden de geçirdi. Dr. Acı, doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kullanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasına olanak sağladığını söyledi. Acı, yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla tüm dünyada '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü' olarak anıldığını ifade etti. İnsanlarda görülen pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte arttığını ve yaşlılıkta daha iyi ve kaliteli bir yaşam için bu sağlık sorunlarından korunmak gerektiğini belirten Acı, "Yeterli ve dengeli beslenme, doğru fiziksel aktivite ve egzersiz yapma, alkol ve sigara kullanımından uzak durma olmak üzere sağlık sorunlarından korunmak için başlıca 3 ilke bulunmaktadır. Kısaca 'sağlıklı yaşam ilkeleri' olarak bilinen bu kurallara uyulması durumunda yaşlanma ile ortaya çıkabilecek önemli sağlık sorunlarından başarılı şekilde korunmak mümkündür" dedi.


Sağlık personeli tarafından evlerinde ziyaret edilerek çiçek verilerek mutlu edilen yaşlılar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler. - MERSİN

Ahmet Hakan Coşkun, Bozyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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