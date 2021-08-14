Bozyazı'da trafodan çıkan yangında ağaçlar alev alev yandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre Limoncular mahallesinde, yerleşim alanında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın, erken müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

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