Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

Bozyazı'da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi

21 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakaları sona erdi.

Bozyazı'da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakaları sona erdi.

Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 12 ilden 12 kız voleybol takımının katıldığı Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye grup eleme müsabakalarında A grubunda Mersin Pirireis Ortaokulu, B grubunda Muğla Türüdü 100. Yıl Ortaokulu ve C grubunda Ankara ODTÜ Gelişim Koleji grup birinciliğini kazanarak, Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye elemelerine katılmaya hak kazandı.Geleceğin sultanlarını Bozyazı'da ağırlamaktan ve böyle bir organizasyona imza atmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, "İlinizi, ilçenizi, okulunuzu, ailenizi çok güzel temsil ettiniz. Sizi yetiştiren aileniz ile öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum, kutluyorum. Burda sizleri küçük sultanlar olarak misafir ettik, inşallah gelecekte de gerçek sultanlar olarak başarılarınızı izleriz hepinizi kutlarım" dedi.

Grup birincisi olarak Türkiye elemelerine katılmaya hak kazanan takımların madalya ve başarı belgeleri Kaymakam Taşdan ve Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılkan tarafından verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin ise maçları yöneten hakemlere ve gözlemciye teşekkür belgesi verdi. Müsabakalar süresince gösterdiği performanstan dolayı en iyi oyuncu seçilen Ankara ODTÜ Gelişim Koleji takımından Zeynep Eroğlu ile müsabakaların centilmen sporcusu olarak seçilen Konya Akşehir Atatürk Ortaokulu takımından Ayşe Dudu Akyiğit'e de başarı belgesi verildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:18 Kaynak: İHA

Türkiye, voleybol, Bozyazı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok

Türkiye'nin İlk "Siyahi Başkanı" Olmak İçin Yarışıyor Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 10:39:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozyazı'da Yıldız Kızlar Voleybol Birinciliği Müsabakaları Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]