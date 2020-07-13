Bozyazı'daki 15 Temmuz gazisine ziyaret - Son Dakika

Bozyazı'daki 15 Temmuz gazisine ziyaret

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karşı direnirken yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ergun Bal, Anamur Sosyal Hizmetler Müdürü Selahattin Saydam, Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine karşı direnirken yaralanan 15 Temmuz Gazisi Ergun Bal, Anamur Sosyal Hizmetler Müdürü Selahattin Saydam, Bozyazı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İmran Şeref ve bereberindeki heyetle birlikte evinde ziyaret edildi.

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Ziyaret sırasında yaşadıklarını anlatan Bal, 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişimi sırasında Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunduğunu, darbe girişimi haberini aldıktan sonra direniş için Cumhuriyet Meydanına gittiklerini söyledi. Ellerinde bulunan Türk bayrağını açmak için büste çıktıklarını ve büstten aşağıya inerken bayrak direğinin kancasının takılmasıyla yaralandığını belirten Bal, "Ülkemizin başına bir daha böyle bir şey gelmesin. Yaşananlar kaos gibiydi, rüya gibiydi, kötü bir gündü" dedi.

O geceyi hatırlamak bile istemediğini ifade eden Bal, "O gün Rabbimin verdiği bir güçle dışarıya çıktık, elimizden geleni yaptık. Sonuçlar ne olursa olsun vatan sevgisi, bayrak sevgisi olduktan sonra bırakmamak lazım. İçimizde hainler de varmış onları da gördük, kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bazı arkadaşlarım 'okudum' dedi, bizden daha hızlı bir şekilde farklı mertebelere yükseldiler ama şimdi hepsi hapiste. Bundan sonra daha emin adımlarla ülkenin daha iyi yerlere gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Anamur Sosyal Hizmetler Müdürü Selahattin Saydam, 15 Temmuz gazisine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah bir daha bu günlerle karşılaştırmasın" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Bozyazı, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozyazı'daki 15 Temmuz gazisine ziyaret - Son Dakika
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