Son Dakika Haberleri: Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı
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Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı

42 dakika önce

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Bozyazı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Güngör, yeni görevine başladı.

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Güngör göreve başladı, System.String[]

Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütürken Bozyazı Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Güngör, yeni görevine başladı.


Güngör, Anamur'da görev yaptığı dönem içerisinde zaman zaman Bozyazı Emniyet Müdürlüğüne vekaleten baktığını, bu nedenle ilçeye yabancı olmadığını söyledi. Güngör, görev süresi içerisinde en büyük önem vereceği konunun ise vatandaşın kendisini huzur ve güven de hissetmesi olduğunu vurguladı. Güngör, "Bozyazı'da var olan huzur ve güven ortamını artırmak için gayret edeceğim. Bozyazı halkının rahatsızlık duyduğu konuları biliyorum. Bunları üç ana başlık altında toparladım. Bunları çözdüğümüz zaman Bozyazı, en güvenilir ve huzurlu kent haline gelecektir. Bu amaç için çalışmalarımı yürüteceğim" dedi.


İlçenin sorunlarını çözümü aşamasında vatandaşların yardım ve görüşlerine önem vereceğini, zaman zaman vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerine başvuracağını belirten Güngör, "Yaşadığımız yeri daha güvenli ve huzurlu bir yer haline getirmek için vatandaşımızla hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. İlçenin sorunlarını çözmek için gece gündüz 24 saat görev başında olacağız. Vatandaşlarımız istediği zaman hiç çekinmeden bize ulaşabilirler. Vatandaşlarımızın istek ve sorunlarına çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın. Bozyazı Emniyet Müdürlüğü personeli olarak her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Güngör, Bozyazı, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:09 Kaynak: İHA
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