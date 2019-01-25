Bozyazı Jandarma Komutanlığı, 2018'de 431 Olaydan 420'sini Aydınlattı

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, 2018'de ilçede 3'ü terör olmak üzere 431 olay meydana geldiğini, bunlardan 420'sini aydınlatarak suçluları adalete teslim ettiklerini, 11'nin çözümü için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bozyazı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, 2018'de ilçede 3'ü terör olmak üzere 431 olay meydana geldiğini, bunlardan 420'sini aydınlatarak suçluları adalete teslim ettiklerini, 11'nin çözümü için de çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı, 2018 yılındaki çalışmalarını düzenlenen toplantıda değerlendirdi. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, jandarmanın kendi görev ve sorumluluk alanında emniyet ve asayişi etkin bir şekilde sağlamak amacıyla FETÖ/PDY, PKK/KCK, PYD, DEAŞ, DHKP/C ve diğer terör örgütleri olmak üzere, her türlü suç unsur ve örgütlere karşı yasalar çerçevesinde mücadele etmek ve gereken önlemleri almakla görevli olduğunu belirtti. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığının, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamını sağlamada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığında olduğunu kaydeden Dinçer, "2018 yılında görev ve sorumluluk alanımızda 3 terör, 8 kaçakçılık, 6 millete ve devlete karşı işlenen olay olmak üzere 431 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 420'si aydınlatılarak suçlular adalete teslim edilmiştir. 11 olayın çözümü için de çalışmalarımızı yürütmekteyiz" dedi.



"Aranan 362 şahıs yakalandı"



Geçen yıl ilçede önleyici kolluk, yol emniyeti ve kontrol devriyesi olmak üzere yaya ve motorlu 2 bin 185 devriye faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade eden Dinçer, okul çevresi ve kahvehaneler dahil umuma açık 34 işyerini 228 defa kontrol ettiklerini anlattı. Yol ve huzur güven uygulaması ile birlikte 151 uygulama gerçekleştirdiklerini dile getiren Dinçer, "Komutanlığımız asayiş ekiplerince devriyeler esnasında 194 şahıs araç kullanırken emniyet kemeri takmadığı, 28 şahıs araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu tespit edilerek, araç sürücüleri hakkında trafik kurallarını ihlal tutanağı tanzim edilmiştir. Uygulamalarda yapılan kimlik sorgulamasında ise çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 362 şahıs yakalanarak adli işlem yapılmıştır" diye konuştu.



Dinçer, emre aykırı davranış, kumar, sarhoşluk, kimlik bildirme gibi Kabahatler Kanununa aykırı davranış içerisinde bulunmaktan 79 kişiye işlem gerçekleştirdiklerini ve 39 bin lira para cezası kestiklerini de söyledi.



Okulların açıldığı tarihten itibaren İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan 9 okulda giriş çıkışlarda, okul önlerinde ve çevresinde devriye görevlendirilerek gerekli tedbirlerin alındığını, 2 ekibin sürekli dolaştığını ve 9 okulda 18 görevlinin bulunduğunu kaydeden Dinçer, "Tedbirlerimiz 2. yarıyılda da aynı şekilde devam edecektir. Okullardan gelecek her türlü ihbar bizim için önemli. Bu nedenle velilerimize, vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Okul önlerinde ve çevresinde gördüğünüz olumsuz durumları ve şüpheli davranış içerinde bulunan yabancı şahıs ve araçları mutlaka güvenlik güçlerine, okullardaki görevli personelimize veya Alo 156 ile Alo 112'ye bildirin" şeklinde konuştu. - MERSİN

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