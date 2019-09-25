Son Dakika Haberleri: Bozyazı Kaymakamı Yalçın göreve başladı
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Bozyazı Kaymakamı Yalçın göreve başladı

2 saat önce

Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın, görevine başladı.

Bozyazı Kaymakamı Yalçın göreve başladı, System.String[]

Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın, görevine başladı.


İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan son kararnameyle Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan'ın mülkiye müfettişi olarak görevlendirilmesinin ardından, Kütahya Vali Yardımcılığı görevinden Bozyazı Kaymakamlığına atanan Arif Yalçın, ilçeye gelerek görevine başladı. Yalçın, göreve başlaması dolayısıyla kurum amirleri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından makamında ziyaret edildi. Ziyaretçiler, Kaymakam Yalçın'ı tebrik ederek, yeni görevinde başarılar dilediler. - MERSİN

İçişleri Bakanlığı, Arif Yalçın, Kütahya, Bozyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
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