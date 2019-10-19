Son Dakika Haberleri: Bozyazı Kaymakamı Yalçın, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bozyazı Kaymakamı Yalçın, tedavi gören hastaları ziyaret etti

Bozyazı Kaymakamı Yalçın, tedavi gören hastaları ziyaret etti

1 saat önce

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Bozyazı Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bozyazı Kaymakamı Yalçın, tedavi gören hastaları ziyaret etti, System.String[]

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Bozyazı Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Kenan Püryan ve idareci kadro ile bir araya gelen Yalçın, hastanenin sorun, talep, personel ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Sağlık çalışanlarından, hastaneye gelen hastaları kendi yakınlarıymış gibi görerek tedavi etmelerini isteyen Yalçın, hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Hastanede yeni açılan Palyatif Bakım Servisi'ni de ziyaret eden Yalçın, Başhekim Püryan'dan servis hakkında bilgi aldı. Serviste yatan hastaları tek tek ziyaret edip, yakından ilgilenen Yalçın, hasta ve hasta yakınları ile de sohbet ederek acil şifalar diledi. Servisteki hasta ve hasta yakınlarının genelde hastane ve hastane personelinden memnuniyetlerini dile getirmesi üzerine Kaymakam Yalçın, yönetime ve çalışanlara teşekkür etti. Yalçın, sağlık hizmetlerinin daha iyi seviyede sürdürülmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. - MERSİN

Devlet Hastanesi, Arif Yalçın, Bozyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:56 Kaynak: İHA
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