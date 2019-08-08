Son Dakika Haberleri: Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın atandı
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Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın atandı

2 saat önce

Mersin Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın getirildi.

Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın atandı, System.String[]
Mersin Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın getirildi.

Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Bozyazı'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Kaymakam Hayatı Taşdan, mülkiye müfettişliğine, Kütahya Vali Yardımcısı Arif Yalçın ise Bozyazı Kaymakamlığı'na atandı. - MERSİN
Arif Yalçın, Bozyazı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
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