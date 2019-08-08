Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın atandı
2 saat önce
Mersin Bozyazı Kaymakamlığına Arif Yalçın getirildi.
Mersin Bozyazı Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:54 Kaynak: İHA
Kaymakamlığına Arif Yalçın
getirildi.
Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayınlanan Mülki İdari Amirler Kararnamesi ile Bozyazı'da yaklaşık 3 yıldır görev yapan Kaymakam Hayatı Taşdan, mülkiye müfettişliğine, Kütahya
Vali Yardımcısı Arif Yalçın ise Bozyazı Kaymakamlığı'na atandı. - MERSİN
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