Bozyazılı 5 öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mersin'de düzenlenen hafızlık sınavına katılan Bozyazılı 5 öğrenci, sınavı kazanarak hafızlık belgesi almaya hak kazandı.



Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan, sınava katılarak başarı elde eden öğrencilerin kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Turan, "Göreve başladığımda hafızlık programlarımızda öğrenci sayısı azalmış, bununla birlikte hafızlığını tamamlayan öğrenci sayısı da çok azdı. Öncelikle hem erkek hem de kız hafızlık kurslarında yoğun bir çaba ve zorlukla hafızlık hazırlık sınıfı oluşturduk. Bunun doğal sonucu olarak hafızlığa çalışan öğrenci sayımız yüzde yüz arttı. Rabbimize hamdolsun 1 Temmuz'da Mersin'de hafızlık sınavına giren 5 hafızımız da sınavı kazandı ve belge almaya hak kazandı. Yani beşte beş yaptılar. Öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntının yaşandığı süreçte öğrencilerden hiçbir ücret almadan kurs verdiklerini kaydeden Turan, "Zira müftülük olarak bununla birlikte birçok çalışma yürüttük. Başta Rabbimizin yardımı ve fedakar hocalarımızın çalışmalarıyla hamdolsun pes etmedik ve başardık. Ben burada kurslarımıza katkısı olan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Rabbim her birinden razı olsun. Bu çocuklar hocalarının ve onların eseri. İnsanların kendi çocuklarını korumada ve kollamada zorlandığı günümüzde en hareketli devrelerinde bu çocukları koruduk ve Allah'ın kitabını ezberlemelerini temin ettik. Bozyazı'da hafızlık geçmişten günümüze bir marka. Bu markadan siz de mahrum olmayın. Allah'ın kitabını beynimize nakşetmeden daha büyük bir değer yoktur" şeklinde konuştu. - MERSİN