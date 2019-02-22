Son Dakika Haberleri: Bozyazılı Öğrencilere Kişisel Gelişim Konferansı Düzenlendi

Bozyazılı Öğrencilere Kişisel Gelişim Konferansı Düzenlendi

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik kişisel gelişim konferansı düzenlendi.

Bozyazılı Öğrencilere Kişisel Gelişim Konferansı Düzenlendi, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, lise öğrencilerine ve öğretmenlere yönelik kişisel gelişim konferansı düzenlendi.

Bozyazı Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Kişisel Gelişim Uzmanı Ali Güneysu konuşmacı olarak katıldı. Slayt gösterisi eşliğinde sunum yapan Güneysu, katılımcıları daha iyi bir birey, mutlu bir insan, başarılı olmak için doğru seçim ve doğru hedef belirlenmesi konularında bilgilendirdi. Bu tür toplantılara zorunlu katılım sağlandığını, ancak gönüllü katılımcılara ihtiyaç duyulduğunu belirten Güneysu, kişilerin hedef belirlemesinde aslında anne, baba ve öğretmenin etkili olmadığını söyledi. Güneysu, "Hedeflerinizi kendiniz belirlersiniz. Hedeflerimiz parmak izlerimiz gibi kendimize özgüdür. Bu nedenle doğru hedef belirlemelisiniz" dedi.

Etkinliğe öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Güneysu, tarafından uygulanan meditasyonla katılımcılar belli bir süre uyutularak geçmişe yolculuk yapıldı ve rahatlamaları sağlandı. İletişim ve beden dilinin önemine değinen Güneysu, sahneye çağırdığı öğrencilere uygulamalı olarak beden dilini anlattı. İki saat süren etkinlik, Güneysu'nun katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Mersin, Güneysu, Bozyazı, Güncel
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