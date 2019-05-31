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Bozyazılılar, Müftülüğün iftar yemeğinde buluştu

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı Müftülüğü tarafından verilen iftar yemeğinde, ilçe protokolü, imamlar ve vatandaşlar bir araya geldi.

Bozyazılılar, Müftülüğün iftar yemeğinde buluştu, System.String[]
Mersin'in Bozyazı Müftülüğü tarafından verilen iftar yemeğinde, ilçe protokolü, imamlar ve vatandaşlar bir araya geldi.

Merkez Cami önünde düzenlenen iftar yemeği ilahiler eşliğinde Kuran kursu öğrencilerinin sema gösterileri ile başladı. Ezan ile birlikte konuklar iftarlarını açtılar. İftarın ardından Bozyazı Müftüsü Sebahattin Turan tarafından dua okundu.

İftar programında konuşan Müftü Turan, Diyanet İşleri Başkanlığının devletin en önemli kurumlarından biri olduğunu, amacının ise insanlara İslam dinini hurafelerden arındırılmış, duru bir şekilde, doğru olarak öğretmek olduğunu söyledi. Turan, "Bununla birlikte dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan Müslüman din kardeşlerimize de dinimizi doğru öğrenebilmeleri için her türlü hizmeti götürmekte ve çalışma yapmaktadır" dedi.

Bozyazı'ya önemli bir eser daha kazandırmak için çalışma yaptıklarını ve yapımına yakın bir zaman içerisinde başlanacak olan caminin Bozyazı'nın birçok ihtiyacını karşılayacak şekilde projelendirildiğini belirten Turan, "Allah'ın izniyle ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımıyla Merkez Mahallesinde hayırsever bir vatandaşımızın bağışladığı arsa üzerine cami inşaatımıza başlayacağız. Yapılacak olan camide Bozyazı'nın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan büyük ve çok amaçlı bir konferans salonumuz da bulunmaktadır. Yani hem ibadet merkezi hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği, Bozyazı'ya yakışır güzel bir eser yapmak için gayret göstereceğiz. Davetimize icabet ettikleri için tüm misafirlerimizin Allah oruçlarını kabul etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan-ı şeriflerimiz mübarek olsun" diye konuştu.

İftar programına, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, kurum amirleri, müftülük personeli, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:13 Kaynak: İHA
Merkez, Mersin, Bozyazı, Güncel
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