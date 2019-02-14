Bp, 2019 Enerji Görünümü Raporunu Açıklıyor
47 dakika önce
Dünyanın enerji talebi büyümeye devam ediyor. Artan talepleri karşılamak içinse enerji kaynakları çeşitlendiriliyor. BP, dünyanın enerji görünümüyle ilgili 2019 raporunu açıklamaya hazırlanıyor. Küresel boyutta artan enerji talebine karşılık, enerji kaynakları da hızla çeşitleniyor. Geleceğin şekillenmesinde önemli rol alan iki önemli konu ise karbon salımı ve küresel ısınma olarak öne çıkıyor. BP ise gelişen ve değişen […]The post BP, 2019 Enerji Görünümü Raporunu açıklıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.
Dünyanın enerji talebi büyümeye devam ediyor. Artan talepleri karşılamak içinse enerji kaynakları çeşitlendiriliyor. BP, dünyanın enerji görünümüyle ilgili 2019 raporunu açıklamaya hazırlanıyor.
Küresel boyutta artan enerji talebine karşılık, enerji kaynakları da hızla çeşitleniyor. Geleceğin şekillenmesinde önemli rol alan iki önemli konu ise karbon salımı ve küresel ısınma olarak öne çıkıyor. BP ise gelişen ve değişen trendleri daha iyi anlamak için 2019 Enerji Raporunu açıkladı. BP'nin hedefi ise geleceğin şekillenmesinde rol almak ve ileriye doğru adımlar atmak.
BP 2019 Enerji Raporu; enerji trendlerinin 2040'a kadar nasıl gelişeceğine odaklanıyor. Geleceğin enerji dönüşümü trendlerinin anlatılacağı BP Enerji Görünümü 2019 Raporu'nu BP CEO'su Bob Dudley ve BP Grup Baş Ekonomisti Spencer Dale canlı sunumla dünya ile eş zamanlı olarak yapacak. Sunum, 14 Şubat 2019 Perşembe günü 17.30 – 19.00 arasında Londra'dan gerçekleştirilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:25
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