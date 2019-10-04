Son Dakika Haberleri: Bp ceo'su bob dudley 9 yılın ardından ayrılıyor
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Bp ceo'su bob dudley 9 yılın ardından ayrılıyor

2 saat önce

Birleşik Krallık merkezli petrol ve doğalgaz şirketi BP'nin CEO'su Bob Dudley, dokuz yılın ardından görevini bırakıyor.

Bp ceo'su bob dudley 9 yılın ardından ayrılıyor, System.String[]

Birleşik Krallık merkezli petrol ve doğalgaz şirketi BP'nin CEO'su Bob Dudley, dokuz yılın ardından görevini bırakıyor.

Şirketten Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Dudley'in yerine, BP'nin üretim birimini yönetmekte olan Bernard Looney getirilecek.

BP açıklamasında, "Şirketimizde 40 yıdır çalışmakta olan ve CEO'luk görevini dokuz yıldır yürüten Bob Dudley, bu görvinden ve yönetim kurulundan, 2019 yılına ilişkin bilançonun tamamlanacağı 4 Şubat 2020 tarihinde ayrılacak ve 31 Mart 2020 itibarıyla da emekli olacak" denildi.

Birleşik Krallık, Bob Dudley, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:54 Kaynak: DHA
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