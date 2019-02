BP CEO 'su Bob Dudley , Salı günü yaptığı açıklamada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya 'nın üretim kısıtlamalarının petrol piyasalarında bir açık oluşturacağını söyledi. Dudley, henüz elinde üretim kısıtlamasına ilişkin bir veri olmadığını; ancak, piyasanın daraldığını hissettiğini vurguladı.Mısırda CNBC'ye konuşan Dudley, piyasayı ilgilendiren pek çok değişken olduğunu ve bu değişkenlerin birikerek bir çatırdamaya neden olacağını söyledi. Dudley ayrıca BP'nin Mısır'da 1.8 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını ve doğal gazda son beş yıl içinde görülen büyük satış çabasına işaret etti. Kuzey Afrika 'ya yapılan yatırımın son iki yıl içinde dünyada yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Dudley, yatırımların Nil Deltasında yoğunlaştığını söyledi.Eskiden İngiliz Petrolleri olarak bilinen şirketin CEO'su, yurt içi faaliyetlere yöneldiğinde, bu yıl Mısır'da 1.8 milyar dolarlık yatırım yapacağını tahmin etti ve son beş yıl içinde doğal gazda "büyük itişmeye" vurgu yaptı. Dudley, Nil Afrika ülkesinde yapılan harcamaların son iki yılda Nil Deltası'na odaklanarak her yerden daha büyük olduğunu belirtti. Hükümetin "güçlü bir reform dizisi" uygulayarak, ekonominin elektrik ve altyapı açısından "tamamen farklı" olduğunu söyledi ve enerji ihracatının potansiyelini vurguladı.The post BP CEO'su Dudley: "Üretim kısıtlamaları petrol piyasalarında bir açık oluşturacak" appeared first on Enerji Enstitüsü