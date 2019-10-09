Bp/dudley: petrol piyasası

BP CEO'su Bob Dudley, Eylül ayında gerçekleştirilen drone saldırısı sonrasında Saudi Aramco'nun toparlanma konusunda "harika bir iş" çıkardığını ve piyasaları "sakinleştirerek" arz ve talepte "iyi-kötü" bir denge sağladığını söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler ve Rusya'nın (OPEC+) petrol piyasalarında istikrar için sorumlu olduğunu söyleyen Dudley, Brent petrol fiyatları ile ilgili olarak, orta vadeli öngörülerinin 55 dolar üzerinden hesaplandığı ancak fiyatların kritik düzey olan 50 doların altına gerilemesi halinde daha da düşebileceğini ekledi.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, üretim tesislerine yönelik olarak geçtiğimiz ay gerçekleştirilen saldırıların ardından onarım çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Aramco'dan yapılan açıklamada, maksimum üretim kapasitesi düzeyi olan günde 12 milyon varile Kasım ayı sonuna kadar ulaşacaklarını duyurdu.

