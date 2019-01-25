Son Dakika Haberleri: Bp, Hazar Denizi'nde Bir Doğalgaz Projesi İçin 28 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

Bp, Hazar Denizi'nde Bir Doğalgaz Projesi İçin 28 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

3 saat önce

İngiliz petrol şirketi BP ve ortaklarının Hazar Denizi’nde Azerbaycan sularında yeni bir doğalgaz projesi için 28 milyar dolar yatırım yaptığı kaydedildi. BP’nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bölge başkanı Gary Jones, BP’nin Azerbaycan’da 2020 yılına kadar altı yeni petrol arama kuyusu açmayı planladığını söyledi. Kuyularda beklenen petrol rezervlerinin bulunması halinde şirket Hazar Denizi’ndeki Manhattan kadar büyük […]The post BP, Hazar Denizi’nde bir doğalgaz projesi için 28 milyar dolar yatırım yaptı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bp, Hazar Denizi'nde Bir Doğalgaz Projesi İçin 28 Milyar Dolar Yatırım Yaptı, System.String[]
İngiliz petrol şirketi BP ve ortaklarının Hazar Denizi'nde Azerbaycan sularında yeni bir doğalgaz projesi için 28 milyar dolar yatırım yaptığı kaydedildi.

BP'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye bölge başkanı Gary Jones, BP'nin Azerbaycan'da 2020 yılına kadar altı yeni petrol arama kuyusu açmayı planladığını söyledi. Kuyularda beklenen petrol rezervlerinin bulunması halinde şirket Hazar Denizi'ndeki Manhattan kadar büyük bir sahadan hidrokarbon üreten projesi olan Şah Deniz'le aynı büyüklükte yeni bir gaz sahasına sahip olabilir.

BP yakınlardaki arama kuyularında daha fazla gaz bulursa, bu yakıtı Avrupa'ya taşımak için TANAP ve TAP boru hatlarını kullanabilir. Haziran ayında, BP ve ortakları Lukoil ve Petronas, Şah Deniz'in ikinci aşamasından Hazar Denizi ile Türkiye arasında yeni bir bağlantıyla gaz göndermeye başladı. 2020'den itibaren, boru hattı sisteminin son ayağı tamamlandığında, yakıt Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya'ya da akacak.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:07 

Hazar Denizi, Sektörel
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