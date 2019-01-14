Son Dakika Haberleri: Bp, Meksika Körfezi'nde Bulunan Atlantis Petrol Sahasını Genişletecek

Bp, Meksika Körfezi'nde Bulunan Atlantis Petrol Sahasını Genişletecek

22 dakika önce

İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi’nde bulunan Atlantis petrol sahasını genişletmek için 1.3 milyar dolar yatırım yapacak. İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), Meksika Körfezi’nde ABD derin sularında bulunan Atlantis petrol sahasının 3. Faz genişletme projesi için 1.3 milyar dolarlık yatırım bütçesini onayladı. Yeni bir denizaltı üretim sistemi kuracak olan BP, sekiz yeni kuyu açacak. […]The post BP, Meksika Körfezi’nde bulunan Atlantis petrol sahasını genişletecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bp, Meksika Körfezi'nde Bulunan Atlantis Petrol Sahasını Genişletecek, System.String[]
İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'nde bulunan Atlantis petrol sahasını genişletmek için 1.3 milyar dolar yatırım yapacak.

İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), Meksika Körfezi'nde ABD derin sularında bulunan Atlantis petrol sahasının 3. Faz genişletme projesi için 1.3 milyar dolarlık yatırım bütçesini onayladı.

Yeni bir denizaltı üretim sistemi kuracak olan BP, sekiz yeni kuyu açacak. Sahadan üretimin 2020 yılında başlaması öngörülüyor. Sahanın şirketin petrol üretimini günde 38 bin varil arttırması bekleniyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:54 

Meksika Körfezi, Sektörel
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