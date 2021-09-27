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BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi - Son Dakika

BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi

27.09.2021 08:47
BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi, System.String[]

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi nedeniyle Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de devam eden akaryakıt krizi nedeniyle Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de benzin tedarikindeki aksamalar nedeniyle, geçtiğimiz cuma gününden bu yana akaryakıt krizi devam ediyor. Ülkede akaryakıt bulamamaktan endişe eden sürücülerin istasyonlara akın etmesinin ardından Petrol şirketi BP, istasyonlarının 3'te 1'inde akaryakıtın tamamen bittiğini açıkladı.

İngiltere'de bin 200 petrol istasyonu tesisi işleten BP tarafından yapılan açıklamada, "Son iki gün içinde görülen yoğun talep nedeniyle, şu anda tesislerin yaklaşık yüzde 30'unda ana yakıt sınıflarından hiçbirine sahip olunmadığı" belirtildi.

İngiltere'de benzin şirketlerinin sürücü eksikliği tedarik sıkıntısına neden olurken, BP de dahil olmak üzere petrol şirketleri bazı istasyonlarını geçici olarak kapattı. Paniğe kapılan halk günlerdir benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Sürücülere sakin olun çağrısı

Hükümet, ülkede yeterli miktarda akaryakıt olduğunu ve sürücülerin normal davranmaları gerektiğine yönelik uyarıda bulunmuştu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, sürücülerin "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları gerektiğini ifade etmiş, sıkıntıların tamamen panik alımından kaynaklandığını açıklamıştı. Yakıtın stoklanması sağlandığında durumun kendi kendine çözüleceğini söyleyerek sakinlik çağrısında bulunmuştu.

(Aylin Albayrak/İHA)

BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi

Akaryakıt, England, Petrol, BP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BP'nin akaryakıt istasyonlarının 3'te 1'inde yakıt tükendi - Son Dakika


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