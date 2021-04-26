BP'nin Mısır'da yürüttüğü Batı Nil Deltası projesi kapsamındaki Raven sahasında gaz üretimi başladı

İngiliz enerji şirketi British Petroleum International (BP), Mısır açıklarındaki Batı Nil Deltası bölgesi projesinde yer alan Raven sahasında gaz üretimine başlandığını duyurdu.

BP'den yapılan yazılı açıklamada, 3 aşamalı olarak geliştirilen Batı Nil Deltası projesi kapsamındaki 5. saha olan Revan'ın halihazırda günlük 600 milyon metreküp gaz ile 30 bin varil doğal gaz kondensantı üretme kapasitesine sahip olduğu, bunun 900 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, Mısır Petrol Bakanlığıyla ortaklaşa yürütülen projenin, tüm aşamalarının toplamda 9 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

Söz konusu proje, Kuzey İskenderiye ve Batı Akdeniz açık deniz imtiyaz bloklarında üç aşamada teslim edilecek beş sahayı kapsıyor.

Batı Nil Deltası bölgesinden çıkarılacak gazın Mısır'ın artan enerji ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Batı Nil Deltası projesi kapsamında daha önce 2017'de Taurus ve Libra sahaları, 2019'da da Giza ve Feyyum sahaları faaliyete geçmişti.