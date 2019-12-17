BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak - Son Dakika Ekonomi

BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak

6 saat önce

'Gelişim Seninle' projesi paneller, eğitimler ve workshoplarla 2 yılda 100 bin gence ulaşıp, zihinlerini harekete geçirme hedefiyle başlatıldı.

BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak, System.String[]

'Gelişim Seninle' projesi paneller, eğitimler ve workshoplarla 2 yılda 100 bin gence ulaşıp, zihinlerini harekete geçirme hedefiyle başlatıldı. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy "Türkiye'nin genç enerjisini geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.


BP çalışanları, BP bayileri ve Castrol distribütörlerinin katılımı ile gönüllülüğü merkeze alan yeni sosyal sorumluluk projesi üç aşamadan oluşuyor. gelisimseninle.com adresinde, gençlerin ilgi alanlarına yönelik güncel haberler ve tanınmış isimlerin yazıları yayınlanırken; yönetişim, kişisel gelişim, çalışma yaşamına hazırlık, aktif sorumlu yurttaşlık gibi başlıklarda dijital eğitimler ve webinarlar düzenlenecek. Türkiye genelinde toplam 20 ilde 135 üniversite kulübü ile birebir iletişimde olunacak proje kapsamında düzenlenecek paneller, yüz yüze eğitimler ve workshoplar ile 2 yılda 100 binin üzerinde öğrenciye ulaşılması hedeflenecek.


Proje ile aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri kapsamında enerji, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir şehirler, hareketli ve sağlıklı yaşam alanlarında tasarlanan fikirler hayata geçirilecek. Öğrenci kulüpleri tarafından tasarlanan bu projelerden seçilenler BP Türkiye tarafından desteklenecek. BP Türkiye çalışanları da gönüllü koçluk, eğitmenlik ve mentörlük yaparak sosyal sorumluluk projesinin tüm süreçlerinde etkin rol oynayacak. İki yılın ardından düzenlenecek Öğrenci Zirvesi'nde ise projeye dahil olan tüm gençler arasında deneyim paylaşımları sağlanacak. .


Murphy: "Gençlerin enerjisini geleceğe taşıyacağız"


Projenin detaylarının aktarıldığı basın toplantısında konuşan BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, gönüllülük esası ile çalışarak gençlerin yanında yürüyen ve destek olan bir proje ortaya çıkarttıklarını vurgulayarak sözlerine şu şekilde devam etti: "Topluma verdiğimiz önemi ön planda tutarken, dünyanın en geniş genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye'nin bu genç enerjisini geleceğe taşıma hedefiyle yeni bir projeye başlamanın heyecanını yaşıyoruz. 'Gelişim Seninle'yi, odağında üniversite gençleri olmak üzere tüm gençlere hitap eden bir kapasite gelişim projesi olarak adlandırabiliriz. Öncelikli olarak yapmak istediğimiz; üniversite kulüplerindeki heyecanlı, organizasyon ve yöneticiliğe hazır olan öğrencilerin bilgi birikimlerini ve 21. yüzyılda gerekli olan tüm yetkinlikleri geliştirerek, toplumsal konulara duyarlı iş hayatına hazırlıklı olarak yetişmelerini sağlamak. BP Türkiye çalışanlarıyla gönüllülük esasıyla öğrencilerle bir araya geleceğiz ve iş hayatında edindiğimiz tecrübelerimizi onlarla paylaşacağız. Genç nüfusumuzun içinde var olan geleceğin enerjisini ve yüksek potansiyeli açığa çıkaracağımıza inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den yeni parti tepkisi: Kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir
Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz

Son Dakika Haberleri
19:26 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:16 Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi - Son Dakika Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Son Dakika Ekonomi
18:48 Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BP Türkiye 2 yılda 100 bin gence ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]