bp Türkiye, gençler için 'Gelişim, Seninle' portalını hayata geçiriyor - Son Dakika

bp Türkiye, gençler için 'Gelişim, Seninle' portalını hayata geçiriyor

bp Türkiye tarafından 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için tasarlanan 'Gelişim, Seninle' projesinin ilk fazı, zengin içeriklerle online platformunda başladı.

bp Türkiye tarafından 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak için tasarlanan 'Gelişim, Seninle' projesinin ilk fazı, zengin içeriklerle online platformunda başladı.

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bp Türkiye, gençlerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarladığı 'Gelişim, Seninle' sosyal sorumluluk projesinin dijital ayağını haziran ayı itibarıyla başlattı. Proje, gençlerin içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği yetkinliklerle gelişimlerine katkı sağlarken, iş dünyasına hazırlanmalarına da yardımcı olacak. Gençleri, dijital platform ve üniversitelerle iş birliği içinde yüz yüze eğitim programları olmak üzere iki temel alanda destekleyecek projenin ilk fazı gelisimseninle.com portalı, herkesin ulaşımına açık olacak şekilde planlandı.


Gençler online dünyada kendilerini geliştirecekler


Yapılan bilgilendirmede; Gelişim, Seninle'nin yeni portalıyla gençler için gelişim evlerden de devam edebilecek. Haziran ayında hizmete giren dijital portalda gençler başta olmak üzere herkesin faydalanabileceği bilgi, haber, duyuru ve makaleler yer alıyor. 'Kişisel Gelişim', 'Çalışma Yaşamına Hazırlık', 'Aktif Sorumlu Yurttaşlık' ve 'Güncel' olmak üzere dört ana başlık altında bulunacak haberlerin yanı sıra iş hayatına hazırlık yolunda video ve online kapasite gelişim içerikleri de portalda yer alıyor.


Gençlerin müdavimi olacakları gelişimseninle.com'dan ulaşılabilecek video ve interaktif içerikler, bp'nin 'emniyet, saygı, mükemmellik, cesaret ve tek ekip' başlıklarından oluşan beş temel değeri çerçevesinde oluşturulacak. bp'nin kurumsal tecrübesi ile hazırlanan, 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerileri kapsayan bu içerikler, finansal okuryazarlık, mülakat becerileri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dijital yurttaşlık gibi konular ile bu yepyeni ortamda gençlere ışık tutacak.


Ayrıca; alanında uzman konuk yazarların ve birbirinden eğlenceli dünyalarıyla influencer'ların deneyim paylaşımları da bu portalın sürprizlerinden olacak.


Gökay: "Gençler için dijital kaynaklar artık daha da büyük öneme sahip"


2019 yıl sonunda lanse edilen Gelişim, Seninle proje takviminin, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle yeniden planlandığını belirten bp Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay, "İçerisinde bulunduğu toplumun ve gezegenin karşı karşıya olduğu sorunlara duyarlı ve günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda kendini geliştiren genç bireylere destek vermek için 'Gelişim, Seninle'yi hayata geçirdik. Gençlerin bilgiye erişim ihtiyaçlarının en yoğun olduğu bu dönemde onların yanlarında olmak istiyoruz. Online platformların öneminin arttığı bu dönemde, haziran ayı itibarıyla portalımızı yayına aldık. 'Gelişim, Seninle' dijital platformumuzda, gençlere özel seçilmiş ve hazırlanmış ulusal ve uluslararası haberler, yakın geleceği takip etmeye yardımcı olacak bilgiler, video ve interaktif içerikler yer alıyor. Farklı alanda tecrübeleriyle ilham veren konuk yazarlar da 'Gelişim, Seninle' için özel olarak hazırlayacakları yazılarıyla portala değer katacak. Projemizin ikinci önemli fazı olan ve üniversitelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek bp gönüllüleri tarafından sağlanacak yüz yüze eğitimler, ve gençlerin tasarlayacağı sosyal projeler gibi saha aktivitelerimizi ise tüm dünyanın içerisinde bulunduğu bu zorlu dönem sonrasında, sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşebileceğimize emin olduğumuzda yeniden planlayacağız." dedi.


Gelişim, Seninle projesi dijital platformu gelisimseninle.com içerik ve bilgilerine aynı zamanda Instagram, Twitter ve Youtube hesaplarından da erişim mümkün olacak. - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi bp Türkiye, gençler için 'Gelişim, Seninle' portalını hayata geçiriyor - Son Dakika Ekonomi

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