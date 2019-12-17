BP Türkiye, gençler için sahaya inecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi BP Türkiye, gençler için sahaya inecek - Son Dakika Ekonomi

BP Türkiye, gençler için sahaya inecek

6 saat önce

BP Türkiye, gençlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projeler geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 20 ilde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine destek verecek.

BP Türkiye, gençler için sahaya inecek, System.String[]

BP Türkiye, gençlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projeler geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 20 ilde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine destek verecek.

BP Türkiye'nin "Gelişim, Seninle" temasıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projesi, BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, Başkan Yardımcısı Hakan Ertürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay'ın katıldığı toplantıda tanıtıldı.

Gökay, burada yaptığı konuşmada, BP'nin benzer bir projeyi küresel çapta iki yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Gelişim, Seninle" projesinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi.

Bu anlamda ilk kez Türkiye'de sahaya indiklerini dile getiren Gökay, "Gelecek dönemin lideri olacak gençlerin kapasite gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplum için önemli gördükleri projelerinde yanlarında olmayı amaçlıyoruz." dedi.

BP Türkiye Ülke Başkanı Murphy de dünyada enerji dönüşümünün yaşandığını, bu dönüşümde gençlerin mutlaka yer alması gerektiğini ifade etti.

Fosil yakıt şirketi olduğu için gençlerin zaman zaman BP'yi eleştirebildiğini belirten Murphy, "BP olarak sermayemizin yarısından fazlasını enerji dönüşümüne ayırıyoruz. Dönüşümde sürdürülebilir kalkınma için bu tür sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Proje hakkında

Projenin ilk fazı iki yıl sürecek. Bu dönemde BP Türkiye, kuracağı dijital eğitim portalı üzerinden gençlerin interaktif şekilde bilgi edinmesini sağlayacak. Katılımcılara farklı konularda bilgilerin verileceği portalla en az 100 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Projenin ikinci ayağını ise üniversitelerin öğrenci kulüpleri oluşturacak. Bu kapsamda, BP Türkiye, 20 şehirde üniversitelerin öğrenci kulüpleriyle bir araya gelecek ve öğrencilerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında geliştireceği 35 sosyal sorumluluk projesine destek sağlayacak.

Projeye başlangıç için 1 milyon lira bütçe ayıran BP Türkiye, öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine göre bu rakamı artırabilecek.

BP ekosisteminde yer alan bayiler, distribütörler ve diğer çalışanlar da gönüllülük esasına dayalı olarak deneyimlerini gençlerle paylaşabilecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi
Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:30 Kapalıçarşı'da altın - Son Dakika Ekonomi
17:21 Rekabet Kurumu'ndan 'google' açıklaması - Son Dakika Ekonomi
17:20 Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika Ekonomi
17:16 "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi
17:15 Dünyanın en eski çarşısı yılda 45 milyon ziyaretçi ağırlıyor - Son Dakika Ekonomi
16:55 Samsung Türkiye'ye yeni cep telefonu getirmeyecek iddiası - Son Dakika Ekonomi
16:46 Eminönü'ndeki balıkçı teknesinin tahliye kararına konulan tedbir kaldırıldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:43:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BP Türkiye, gençler için sahaya inecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]